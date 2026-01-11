Chivu un conto aperto con vista scudetto
Dopo due mesi e mezzo, si rinnova il confronto tra Napoli e Inter, questa volta con le parti invertite. Analizzando le analogie e le differenze rispetto alla sfida del 25 ottobre scorso, si evidenziano i cambiamenti in campo e le strategie adottate da entrambe le squadre. Un momento cruciale per entrambe le squadre, che potrebbe influenzare l’andamento della corsa scudetto.
Un nuovo confronto al vertice, due mesi e mezzo dopo. Tra analogie e differenze, a campi invertiti rispetto al Napoli-Inter del 25 ottobre scorso col quale i partenopei uscirono dall’angolo, giocando d’incontro e colpendo la guardia scoperta di un avversario sciupone e disattento. Un ko a cui gli uomini di Chivu hanno reagito mostrando resilienza, rosicchiando punti a tutte le rivali e volando fino all’attuale primato, con tre lunghezze sul Milan (e la Roma che ha due partite in più) e quattro sui campani. Le condizioni alla vigilia dello scontro diretto ricordano in qualche modo la sfida del Maradona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
