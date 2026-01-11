China voices support for Somalia after top diplomat postpones visit

La Cina ha espresso il proprio sostegno alla Somalia, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità e l’integrità territoriale del paese. La dichiarazione è stata rilasciata durante una telefonata tra il ministro degli Esteri cinese e le autorità somale, in un momento di attenzione diplomatica verso le relazioni bilaterali. Questa posizione riflette l'impegno di Pechino nel mantenere rapporti diplomatici stabili e rispettosi con la Somalia.

BEIJING, Jan 11 (Reuters) - China's foreign minister said Beijing supported Somalia in safeguarding its sovereignty and territorial integrity in a phone call on Sunday

