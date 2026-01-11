Chiesa alla Juventus | club non ancora convinto da un aspetto Ecco su cosa si sta riflettendo

La Juventus sta valutando attentamente alcuni aspetti legati all'acquisto di Chiesa. Il club non ha ancora preso una decisione definitiva, considerando vari fattori prima di procedere. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra e del progetto tecnico. In attesa di ulteriori sviluppi, la società riflette con attenzione per garantire un investimento in linea con le strategie sportive.

in casa bianconera. Il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus sta diventando uno dei temi più caldi della sessione invernale di mercato. L’avventura dell’esterno azzurro al Liverpool non è decollata e il desiderio del calciatore di tornare a vestire il bianconero sembra ormai manifesto. Sulla questione è intervenuto Alfredo Pedullà, che tramite il proprio canale YouTube ha analizzato con realismo e qualche dubbio la fattibilità economica e tecnica dell’operazione. Il desiderio di Chiesa e il bivio bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

