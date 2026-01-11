Luciano Spalletti ha commentato le voci di un possibile trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. L’allenatore ha dichiarato di credere che il giocatore non sia motivato principalmente da motivazioni economiche o di mercato, ma ha anche precisato che le decisioni definitive spettano al giocatore e alla società. Le discussioni sul futuro di Chiesa continuano, mentre l’interesse di diverse squadre rimane alto.

Chiesa alla Juventus? Arriva il commento di Spalletti: «Credo al Liverpool non giochi per questo, poi però.». Le parole del tecnico bianconero. Nella conferenza stampa di vigilia di Juve Cremonese Luciano Spalletti ha commentato i tanti rumors che vorrebbero Federico Chiesa di ritorno alla Juventus. CHIESA SINNER DEL CALCIO ITALIANO? – «Io ce l’avevo in squadra e volevo fargli un complimento, ha qualità indubbie, evidenti. Sinner è uno dei più forti, in questa ripetitività di avere quella costanza e perseveranza. Lì era per i colpi e per la qualità. È un calciatore fino a quando abbiamo potuto seguirlo con vicinanza saltava l’uomo e creava scompiglio e caos facilmente poi per altre duetre azioni non lo faceva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa alla Juventus? Arriva il commento di Spalletti: «Credo al Liverpool non giochi per questo, poi però…»

Leggi anche: Braglia sentenzia sulla Juventus: «Non credo nell’attacco alla vetta da parte della squadra di Spalletti per questo motivo». La sua analisi

Leggi anche: Chiesa alla Juventus: Fede spinge per il ritorno con Chiellini-Spalletti. Il via libera arriva se…

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juve, avanti col progetto Chiesa-bis: dopo l'ok di Fede, primi contatti col Liverpool. I dettagli; Juve, sarà un gennaio di... occasioni: tutti i nomi e le strategie di Comolli; Juventus-Chiesa, si attende il sì del Liverpool; Il commento di Mazzia: Chiamatela Signora Fastidi, l'iceman si è scongelato. Spalletti? Da rinnovare....

Chiesa alla Juventus, ci sono novità: svelato il vero ostacolo! - Chiesa alla Juventus – Prosegue senza sosta la sessione invernale di calciomercato e tra gli affari che potrebbero concretizzarsi uno dei più suggestivi sarebbe il ritorno di Chiesa alla Juventus, col ... fantamaster.it