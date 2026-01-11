Chiesa alla Juventus? Arriva il commento di Spalletti | Credo al Liverpool non giochi per questo poi però…
Luciano Spalletti ha commentato le voci di un possibile trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. L’allenatore ha dichiarato di credere che il giocatore non sia motivato principalmente da motivazioni economiche o di mercato, ma ha anche precisato che le decisioni definitive spettano al giocatore e alla società. Le discussioni sul futuro di Chiesa continuano, mentre l’interesse di diverse squadre rimane alto.
Chiesa alla Juventus? Arriva il commento di Spalletti: «Credo al Liverpool non giochi per questo, poi però.». Le parole del tecnico bianconero. Nella conferenza stampa di vigilia di Juve Cremonese Luciano Spalletti ha commentato i tanti rumors che vorrebbero Federico Chiesa di ritorno alla Juventus. CHIESA SINNER DEL CALCIO ITALIANO? – «Io ce l’avevo in squadra e volevo fargli un complimento, ha qualità indubbie, evidenti. Sinner è uno dei più forti, in questa ripetitività di avere quella costanza e perseveranza. Lì era per i colpi e per la qualità. È un calciatore fino a quando abbiamo potuto seguirlo con vicinanza saltava l’uomo e creava scompiglio e caos facilmente poi per altre duetre azioni non lo faceva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
