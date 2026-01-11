Chiedilo a Zona Wrestling #800
Buona domenica a tutti gli appassionati di Wrestling. Benvenuti all’edizione numero 800 di Chiedilo a Zona Wrestling, un appuntamento ormai consolidato per approfondire, con chiarezza e semplicità, le tematiche più interessanti del mondo del wrestling. In questa occasione, continuiamo a offrire informazioni precise e affidabili per soddisfare la vostra curiosità e mantenere vivo il confronto tra gli appassionati.
Buona domenica amici appassionati di Wrestling e benvenuti, finalmente, all’edizione numero 800 del Chiedilo a Zona Wrestling. Traguardo importantissimo che rappresenta alla grande la longevità della rubrica e tutta la vostra fiducia nei nostri confronti. Non saranno mai abbastanza i ringraziamenti per voi e per i tanti anni di fedeltà. Da qua da ripartiamo e insieme, allo stesso tempo, ricominciamo. Grazie a tutti di cuore, da parte di Zona Wrestling e del vostro Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
