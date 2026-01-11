Chi vuol essere milionario – Il torneo | le anticipazioni della puntata di oggi 11 gennaio
Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 gennaio 2026, di
2025. Questa sera, domenica 11 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 4 gennaio
Leggi anche: Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 14 dicembre
Da Peveragno a “Chi vuol essere Milionario – Il torneo”.
Chi vuol essere milionario, pagelle 4 gennaio: Gerry Scotti appassionato (8), ma il programma viene troncato (3) - Le pagelle alla puntata di domenica 4 gennaio di Chi vuol essere milionario, dove i concorrenti fanno fatica a raggiungere la vetta ... dilei.it
Chi vuol essere milionario?, vince imbrogliando e finisce in carcere - Il sogno del milione si è trasformato in uno scandalo: il caso Ingram, tra sospetti, colpi di tosse pilotati, processi e una rovina personale durata anni ... corrieredellosport.it
Chi vuol essere milionario:Il torneo, Chi ha trionfato nella puntata di Domenica 4 Gennaio - il torneo' continua il successo su Canale 5: il campione di puntata vince 150 mila euro, Gerry Scotti sempre alla conduzione. serial.everyeye.it
Chi vuol essere milionario - Il torneo - Domenica 11 gennaio, in prima serata su Canale 5
“Liberale è la società aperta che riconosce a ciascuno il diritto e la possibilità di diventare ciò che vuol essere”. Anna Paola Concia sarà presente alla #ScuoladiLiberalismo della Fondazione Luigi Einaudi! Iscriviti a questo link https://www.fondazioneluigiein - facebook.com facebook
Polemica a Chi vuol essere milionario, Vittoria vince un milione di euro ma le domande erano troppo facili. E Marco rischiava persino di eguagliarla x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.