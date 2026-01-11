Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 gennaio 2026, di

2025. Questa sera, domenica 11 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 11 gennaio

Leggi anche: Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 4 gennaio

Leggi anche: Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 14 dicembre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Da Peveragno a “Chi vuol essere Milionario – Il torneo”.

Chi vuol essere milionario, pagelle 4 gennaio: Gerry Scotti appassionato (8), ma il programma viene troncato (3) - Le pagelle alla puntata di domenica 4 gennaio di Chi vuol essere milionario, dove i concorrenti fanno fatica a raggiungere la vetta ... dilei.it