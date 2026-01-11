Chi ha visto Annabella studentessa dell’università di Bologna scomparsa da Padova il giorno dell’Epifania

Annabella, studentessa dell’università di Bologna, è scomparsa a Padova il giorno dell’Epifania. La giovane si è allontanata da casa intorno alle 20, pedalando su una bicicletta, e da allora non ha più fatto ritorno. La sua scomparsa ha generato preoccupazione tra familiari e amici, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per rintracciarla.

Bologna, 11 gennaio 2026 – Il giorno della Befana, intorno alle 20, si era allontanata da casa a Padova, in sella alla sua bicicletta, ma non ha più fatto ritorno. Sembra svanita nel nulla Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza iscritta all'Università di Bologna. Soccorso alpino Veneto, Vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine la stanno cercando nella zona di Teolo (Padova). Ferito a colpi di machete in zona universitaria, 20enne in fin di vita La bicicletta e il telefono, che non è più raggiungibile. La bicicletta, una citybike da donna rosa con il cestino, al momento non sarebbe ancora stata ritrovata.

