Chi era Pietro Zantonini il vigilante morto al gelo in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Pietro Zantonini, 55 anni, era un vigilante che ha perso la vita durante un turno notturno in un cantiere delle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’incidente si è verificato in condizioni di freddo intenso, evidenziando le difficoltà legate alla sicurezza sul lavoro in ambienti di emergenza. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sull’importanza delle misure di protezione per chi opera in condizioni estreme.

Pietro Zantonini, chi era il vigilante morto di freddo nel cantiere delle Olimpiadi. Alla famiglia aveva detto: «Qui si gela» - Un vigilante di 55 anni è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle olimpiadi di Milano Cortina, a ... msn.com

Pietro Zantonini, 55 anni, è morto nel cantiere del Palaghiaccio di Cortina l'8 gennaio: si era lamentato dei turni massacranti. Al vaglio dei carabinieri i messaggi con la moglie e la "bacheca" online degli orari (di Giuseppe Pietrobelli) - facebook.com facebook

Chi era Pietro Zantonini, il vigilante morto al gelo in un cantiere delle Olimpiadi: il contratto in scadenza e le proteste per le condizioni di lavoro x.com

