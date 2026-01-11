Chi è Sarah Varetto l’ex moglie di Salvo Sottile | Siamo diventati buoni amici

Sarah Varetto è una giornalista italiana, nota anche per essere stata l’ex moglie di Salvo Sottile. I due si sono sposati nel 2004 e si sono separati nel 2019, condividendo la genitorialità di Giuseppe e Maya. Attualmente, tra loro si è instaurato un rapporto di amicizia. Questa breve introduzione ne traccia il profilo personale e familiare, senza enfasi, mantenendo un tono sobrio e informativo.

La giornalista Sarah Varetto è l'ex moglie di Salvo Sottile: i due sono convolati a nozze nel 2004, per poi separarsi nel 2019: dalla loro unione sono arrivati Giuseppe e Maya, figli della coppia. Oggi il presentatore di Far West sarà ospite di Domenica In, in diretta su Raiuno dalle 14 dove interverrà nello spazio dedicato alla tragedia di Cras Montana. Come l'ex compagno anche la Varetto è un volto noto nel mondo del giornalismo. Nata a Torino nel 1972, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, nel 1992 inizia a lavorare presso l'emittente regionale GRP (Giornale Radiotelevisivo Piemonte) come giornalista e conduttrice di diversi programmi di informazione, ruolo che l'ha preparata per il programma televisivo nazionale Maastricht-Italia, per il quale poi ha lavorato nel 1998.

