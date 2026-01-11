Sandra Bonzi, moglie di Claudio Bisio dal 2003, è una figura riservata e di supporto nella vita dell’attore. Insieme hanno due figli, Federico e Alice, nati prima del matrimonio. Grazie alla sua presenza, Bisio ha spesso sottolineato di aver imparato l’importanza di dire no e di mantenere equilibrio tra vita privata e professionale. La loro relazione si distingue per sobrietà e stabilità, lontana dai riflettori mediatici.

Sandra Bonzi è la moglie di Claudio Bisio: i due sono convolati a nozze nel 2003 e sono genitori di due figli, Federico ed Alice, arrivati prima del matrimonio. Oggi l’attore sarà ospite di Verissimo, in onda oggi a partire dalle 16:00 su Canale 5. Nei primi anni Novanta, Claudio Bisio incontra Sandra Bonzi ad un festival cinematografico. Il capocomico di Zelig riaccompagnava a casa dopo una serata nelle quale i due avevano bevuto qualche bicchiere di troppo a casa. Quella notte la Bonzi veniva conquistata dall’artista con una battuta, come aveva raccontato al Corriere Della Sera: Chi è la moglie di Claudio Bisio: il primo incontro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Sandra Bonzi, la moglie di Claudio Bisio: “Grazie a lei, ho detto dei no importanti”

Leggi anche: Vanessa Incontrada svela cosa la infastidisce davvero di Claudio Bisio (e non l’aveva mai detto)

Leggi anche: Chi sono le due ex mogli di Mogol, Sandra e Gabriella e chi è la moglie Daniela

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sandra Bonzi, moglie Claudio Bisio/ 25 anni fa il primo incontro “Ero un po’ brilla” - Sandra Bonzi, moglie Claudio Bisio, è spesso e volentieri lontana dai riflettori, a differenza del marito. ilsussidiario.net

Sandra Bonzi, Alice e Federico, moglie e figli Claudio Bisio/ “La cosa più bella che ho fatto nella vita” - Sandra Bonzi, Alice e Federico sono la moglie e i figli di Claudio Bisio, l'attore e comico che rivela: "ho rubato loro qualche battuta" Claudio Bisio: l’incontro con Sandra Bonzi e il matrimonio ... ilsussidiario.net

Sandra Bonzi, chi è la moglie di Claudio Bisio - Sandra Bonzi, moglie di Claudio Bisio, è una scrittrice nata a Bolzano il 29 settembre 1964. lettera43.it

Abbiamo avuto l’onore di accogliere Claudio Bisio e Sandra Bonzi alla nostra Scuola Internazionale in Kenya. “State facendo un lavoro eccezionale,” ha detto Claudio. “Averlo visto direttamente è un’esperienza che porterò con me per molto tempo.” Sette anni - facebook.com facebook