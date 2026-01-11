ChatGPT Salute come funziona il nuovo spazio lanciato da OpenAI per gestire domande su medicina e benessere

ChatGPT Salute è uno spazio creato da OpenAI per rispondere a domande su medicina e benessere. Frutto di due anni di collaborazione con oltre 260 medici in 60 Paesi, la piattaforma aiuta a interpretare esami, analizzare dati da app e preparare visite mediche. Tuttavia, non intende sostituire il parere degli professionisti sanitari, offrendo un supporto affidabile e informativo per gli utenti.

La piattaforma nasce da due anni di lavoro con oltre 260 medici in 60 paesi ed è pensata per aiutare a interpretare esami, dati da app e preparare visite mediche, senza sostituirsi agli esperti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

