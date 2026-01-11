Cerca di salvare un uomo dal lago di Como ma cade e deve essere salvato anche lui
In un video girato da Francesco Locci, si vede un uomo di 63 anni scivolare nel lago di Como a causa del ghiaccio, rischiando di annegare. Militari intervengono prontamente per salvarlo, ma durante l’operazione anche loro finiscono in acqua e devono essere recuperati. L’incidente ha causato fratture costali e perforazione polmonare all’uomo, evidenziando la pericolosità delle condizioni invernali sul lago.
Nel video girato da un testimone (Francesco Locci) alcuni militari tirano fuori dall'acqua il 63enne che, scivolando a causa del ghiaccio, ha anche rimediato la frattura di sette costole e la perforazione di un polmone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Costole rotte e polmone perforato per salvare un uomo in acqua: la vicenda di Salvatore, scivolato nel lago e soccorso dai soldati.
