Cerca di salvare un uomo dal lago di Como ma cade e deve essere salvato anche lui

In un video girato da Francesco Locci, si vede un uomo di 63 anni scivolare nel lago di Como a causa del ghiaccio, rischiando di annegare. Militari intervengono prontamente per salvarlo, ma durante l’operazione anche loro finiscono in acqua e devono essere recuperati. L’incidente ha causato fratture costali e perforazione polmonare all’uomo, evidenziando la pericolosità delle condizioni invernali sul lago.

Prova a salvare un uomo caduto nel lago di Como, ma scivola e si ferisce: “Gesto di eccezionale coraggio” - Lo scorso 4 gennaio Salvatore Samale è scivolato sul lungolago a Como mentre tentava di raggiungere un uomo caduto in acqua ... fanpage.it

Trovato il corpo dell’uomo annegato nel lago di Como per salvare i figli - È stato trovato dopo giorni di ricerche il corpo di Sergio Corsano, il 55enne turista tedesco che lunedì 26 agosto si era lanciato nelle acque del versante lecchese del lago di Como per soccorrere i ... tg24.sky.it

Leggi l'articolo - Dal Nord Ovest - Uomo investito mentre cerca di salvare una volpe #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella - facebook.com facebook

Salassa, uomo investito lungo la statale 460 mentre cerca di salvare una volpe x.com

