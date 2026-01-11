C' è una rissa correte | all' arrivo dei carabinieri nessuna traccia degli esagitati

Una segnalazione di rissa in piazza Libertà a Santa Margherita Belice ha attirato l'attenzione. Tuttavia, al loro arrivo, i carabinieri non hanno trovato nessuno degli individuati come coinvolti. L'intervento si è concentrato sulla gestione dell'emergenza e sulla verifica della situazione, senza riscontrare ulteriori elementi di tensione o presenza di persone.

Una rissa è stata segnalata in piazza Libertà, a Santa Margherita Belice. All'arrivo dei carabinieri, che hanno raccolto l'Sos arrivato al numero unico d'emergenza: il 112, degli esagitati non c'era però più nessuna traccia. I militari dell'Arma hanno setacciato l'intera zona, ma non sono saltate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

