C' è una rissa correte | all' arrivo dei carabinieri nessuna traccia degli esagitati
Una segnalazione di rissa in piazza Libertà a Santa Margherita Belice ha attirato l'attenzione. Tuttavia, al loro arrivo, i carabinieri non hanno trovato nessuno degli individuati come coinvolti. L'intervento si è concentrato sulla gestione dell'emergenza e sulla verifica della situazione, senza riscontrare ulteriori elementi di tensione o presenza di persone.
Una rissa è stata segnalata in piazza Libertà, a Santa Margherita Belice. All'arrivo dei carabinieri, che hanno raccolto l'Sos arrivato al numero unico d'emergenza: il 112, degli esagitati non c'era però più nessuna traccia. I militari dell'Arma hanno setacciato l'intera zona, ma non sono saltate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Trasimeno, nessuna traccia di Mattia Barbetti. In arrivo dalle Marche nuove unità cinofile
Leggi anche: Rissa ad Eboli: i responsabili fuggono all'arrivo degli agenti, trovata una pistola
#volpiano Partita Volpiano-Carmagnola, rissa in campo. Emessi 2 Daspo per i genitori - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.