C' è una rissa correte | all' arrivo dei carabinieri nessuna traccia degli esagitati

Una segnalazione di rissa in piazza Libertà a Santa Margherita Belice ha attirato l'attenzione. Tuttavia, al loro arrivo, i carabinieri non hanno trovato nessuno degli individuati come coinvolti. L'intervento si è concentrato sulla gestione dell'emergenza e sulla verifica della situazione, senza riscontrare ulteriori elementi di tensione o presenza di persone.

