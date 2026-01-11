Un nuovo studio evidenzia un possibile legame tra l’esposizione a un pesticida specifico e lo sviluppo del Parkinson. Questo risultato contribuisce a chiarire i fattori ambientali coinvolti nelle malattie neurodegenerative, offrendo spunti utili per la prevenzione e la tutela della salute. La ricerca sottolinea l’importanza di approfondire i rischi associati all’uso di sostanze chimiche nell’ambiente.

La scienza ha appena aggiunto un tassello fondamentale alla comprensione delle cause ambientali che scatenano le malattie neurodegenerative. Una ricerca condotta dalla University of California, Los Angeles (UCLA) ha dimostrato una correlazione diretta tra il clorpirifos (CPF), un insetticida agricolo molto potente, e l’insorgenza del morbo di Parkinson. Secondo i dati raccolti, chi è stato esposto a lungo a questa sostanza corre un rischio 2,5 volte superiore di ammalarsi rispetto a chi non ne è mai entrato in contatto. Il Parkinson è una patologia che colpisce il movimento, causando tremori, rigidità e problemi di equilibrio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - C’è un pesticida associato al Parkinson: uno studio rivela il legame pericoloso

