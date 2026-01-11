‘C’è Posta per Te’ le pagelle della prima puntata | Can Yaman Raoul Bova tradimenti faide e un padre fantasma

Ecco le pagelle della prima puntata di ‘C’è Posta per Te’ del 10 gennaio 2026. La trasmissione, condotta come di consueto su Canale 5, ha offerto emozioni varie, tra lacrime e sorrisi, affrontando storie di tradimenti, faide e rapporti familiari complessi. Un inizio che conferma l’apprezzamento per il format, capace di coinvolgere il pubblico con narrazioni intense e spesso commoventi.

Roma, 10 gennaio 2026 - Lacrime, tante, sorrisi, il giusto, disagio, come di consueto. La prima puntata della nuova stagione di ‘C’è Posta per Te’, in onda sabato 10 gennaio su Canale 5, ha riservato come sempre grandi soddisfazioni. Ecco le pagelle della puntata, che ha visto anche la presenza di Can Yaman. L’attore turco, nelle ultime ore al centro delle cronache per l’arresto e rilascio per questioni di droga, è stato protagonista di una sorpresa dei nipoti a nonna Fina. Raoul Bova. La sorpresa di Raoul Bova: voto Lacrima strappastoria. Dario sceglie di fare una sorpresa alla suocera Luisa: farle incontrare l’attore Raoul Bova per dimostrarle quanto le vuole bene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘C’è Posta per Te’, le pagelle della prima puntata: Can Yaman, Raoul Bova, tradimenti, faide e un padre fantasma Leggi anche: C’è posta per te 2026, nella prima puntata Can Yaman e Raoul Bova Leggi anche: Can Yaman e Raoul Bova alla prima di C’è Posta per Te 2026 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Allo stadio Giovanni Zini #Cremonese e #Cagliari si dividono la posta in palio chiudendo il match 2-2: le pagelle del match - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.