C' è l' autorizzazione | la scuola primaria di Dolzago sarà intitolata a Felicia e Peppino Impastato

La scuola primaria di Dolzago sarà intitolata a Felicia e Peppino Impastato, in seguito all’autorizzazione ufficiale ricevuta dalla Prefettura di Lecco. L’amministrazione comunale ha comunicato che questa scelta riflette l’importanza di ricordare figure emblematiche della lotta antimafia e dei valori civili. La nuova intitolazione rappresenta un’occasione per valorizzare l’eredità di impegno civile e diritto alla memoria nel territorio di Dolzago.

