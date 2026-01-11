C' è l' autorizzazione | la scuola primaria di Dolzago sarà intitolata a Felicia e Peppino Impastato
La scuola primaria di Dolzago sarà intitolata a Felicia e Peppino Impastato, in seguito all’autorizzazione ufficiale ricevuta dalla Prefettura di Lecco. L’amministrazione comunale ha comunicato che questa scelta riflette l’importanza di ricordare figure emblematiche della lotta antimafia e dei valori civili. La nuova intitolazione rappresenta un’occasione per valorizzare l’eredità di impegno civile e diritto alla memoria nel territorio di Dolzago.
La scuola primaria di Dolzago sarà intitolata a Felicia e Peppino Impastato. Il Comune della Brianza lecchese ha infatti reso noto che il giorno 9 gennaio è pervenuta l’autorizzazione ufficiale da parte della Prefettura di Lecco per l’intitolazione della primaria del plesso di Dolzago, afferente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
