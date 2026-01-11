La Roma si prepara alla sfida con il Sassuolo all’Olimpico, mentre il mercato di gennaio resta al centro delle attenzioni. Tra le discussioni sui possibili arrivi di Raspadori, Robinio Vaz e Zirkzee, il direttore sportivo Frederic Massara lavora per rinforzare la rosa e supportare la squadra di Gasperini nella corsa alla Champions League. L’attenzione è rivolta sia alle esigenze di campo che alle strategie di mercato.

2026-01-10 18:52:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: ROMA – Pensieri divisi tra campo e mercato per la Roma, con la squadra di Gasperini chiamata a centrare tre punti importanti nella corsa alla Champions League contro il Sassuolo all’Olimpico e il direttore sportivo Frederic Massara al lavoro invece per dare al tecnico i rinforzi richiesti nel mercato di gennaio. Roma, gli aggiornamenti di Massara su Raspadori. Ore decisive sono ad esempio per Raspadori dell’Atletico Madrid: “Trattativa che esiste e in via di definizione in tempi rapidi – ha detto lo stesso Massara ai microfoni di ‘Dazn’ prima del match contro gli emiliani –. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – “Raspadori, ecco quando risponderà”. E su Robinio Vaz e Zirkzee…

Leggi anche: Calciomercato, news di oggi in diretta: la Roma aspetta il sì di Raspadori, spunta Robinio Vaz. Al Napoli piace Ferguson, per Chiesa alla Juve servono soldi

Leggi anche: CdS – fuori Baldanzi e Bailey (ma non solo…), dentro Raspadori e Zirkzee

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Lazio, CDS: Raspadori e Loftus-Cheek fuori portata, ecco i motivi - Il mister vuole giocatori di qualità ma pronti, fatti e finiti, da buttare dentro fin da subito, mentre la dirigenza è propensa a ... msn.com

#Raspadori-Day, Jack decide Partito in panchina anche con la #RealSociedad, Giacomo dovrà rispondere alla #Roma, che ha il sì dell’ #Atletico e resta fiduciosa. #Giovane del #Verona la possibile alternativa @ValdarchiSimone #ASRoma #Calciomer x.com

Gasperini ha parlato dopo la vittoria per 2-0 della Roma sul Sassuolo ma non ha risposto alla domanda sul mercato e su Raspadori: https://fanpa.ge/zrEO4 - facebook.com facebook