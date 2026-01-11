CdS – Raspadori ecco quando risponderà E su Robinio Vaz e Zirkzee…

Da justcalcio.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si prepara alla sfida con il Sassuolo all’Olimpico, mentre il mercato di gennaio resta al centro delle attenzioni. Tra le discussioni sui possibili arrivi di Raspadori, Robinio Vaz e Zirkzee, il direttore sportivo Frederic Massara lavora per rinforzare la rosa e supportare la squadra di Gasperini nella corsa alla Champions League. L’attenzione è rivolta sia alle esigenze di campo che alle strategie di mercato.

2026-01-10 18:52:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: ROMA – Pensieri divisi tra campo e mercato per la Roma, con la squadra di Gasperini chiamata a centrare tre punti importanti nella corsa alla Champions League contro il Sassuolo all’Olimpico e il direttore sportivo Frederic Massara al lavoro invece per dare al tecnico i rinforzi richiesti nel mercato di gennaio. Roma, gli aggiornamenti di Massara su Raspadori. Ore decisive sono ad esempio per Raspadori dell’Atletico Madrid: “Trattativa che esiste e in via di definizione in tempi rapidi – ha detto lo stesso Massara ai microfoni di ‘Dazn’ prima del match contro gli emiliani –. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

cds 8211 raspadori ecco quando risponder224 e su robinio vaz e zirkzee8230

© Justcalcio.com - CdS – “Raspadori, ecco quando risponderà”. E su Robinio Vaz e Zirkzee…

Leggi anche: Calciomercato, news di oggi in diretta: la Roma aspetta il sì di Raspadori, spunta Robinio Vaz. Al Napoli piace Ferguson, per Chiesa alla Juve servono soldi

Leggi anche: CdS – fuori Baldanzi e Bailey (ma non solo…), dentro Raspadori e Zirkzee

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Lazio, CDS: Raspadori e Loftus-Cheek fuori portata, ecco i motivi - Il mister vuole giocatori di qualità ma pronti, fatti e finiti, da buttare dentro fin da subito, mentre la dirigenza è propensa a ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.