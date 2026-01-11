Durante una vacanza in Argentina, Caterina Balivo ha avuto un malore che l’ha costretta a un ricovero ospedaliero. Come riferito dal marito sui social, la conduttrice de La Volta Buona si è improvvisamente sentita male a causa di una forte influenza, svenendo mentre era in attesa del volo di rientro in Italia. La vicenda ha richiesto un intervento di emergenza prima del suo viaggio di ritorno.

Come racconta il marito sui social, la conduttrice de La Volta Buona è svenuta a causa di una forte influenza mentre stava per prendere il volo di rientro in Italia. Soccorsa e trasferita in ospedale, è rimasta sotto osservazione per alcune ore, ma si è prontamente ripresa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Caterina Balivo: malore al gate e pit-stop in ospedale mentre era in vacanza in Argentina

Leggi anche: Caterina Balivo, malore in aeroporto in Argentina: il racconto del marito e la corsa in ospedale

Leggi anche: Malore per Caterina Balivo in Argentina, le parole del marito Guido Maria Brera

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Paura per Caterina Balivo, malore in aeroporto. Cosa è successo alla conduttrice; Caterina Balivo, malore e ricovero in Argentina: il racconto del marito Guido Maria Brera; Caterina Balivo, malore in aeroporto al rientro dall’Argentina: il racconto del marito; Paura per Caterina Balivo a Buenos Aires: “Svenuta al gate, poi la flebo e il sorriso”.

Caterina Balivo, malore e ricovero in Argentina: il racconto del marito Guido Maria Brera - Caterina Balivo ha accusato un malore in aeroporto durante il rientro dall’Argentina: il marito Guido Maria Brera racconta i soccorsi immediati e le rassicurazioni sul suo stato di salute ... libero.it