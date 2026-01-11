Catena di solidarietà fino a Zurigo | Papà Gabriele resti vicino a Leo senza l’ansia di tornare al lavoro

Leonardo Bove è ancora ricoverato a Zurigo, dove rimarrà a causa delle sue condizioni di salute. La sua famiglia e la rete di solidarietà si stringono intorno a lui, affinché possa ricevere le cure necessarie senza l’ansia di dover tornare al lavoro. La vicinanza dei suoi cari e il supporto della comunità sono essenziali in questo momento, mentre si attende il miglioramento delle sue condizioni.

Leonardo Bove è ancora ricoverato a Zurigo. E ci rimarrà a tempo indefinito, perché le sue condizioni non consentono il trasferimento all’ospedale Niguarda di Milano, dove sono stati trasferiti tutti gli 11 feriti italiani dell’ incendio di Capodanno a Crans-Montana per i quali è stato possibile organizzare il trasporto in elicottero. Tra loro anche i tre compagni della Terza D del liceo Viriglio di Milano, gli amici coi quali era in vacanza nella località del Vallese: Francesca, Sofia e Kean. Leonardo è invece ancora in Svizzera, unico italiano insieme a una ragazza di Torino. Una condizione che, al dolore per le gravi condizioni del ragazzo e all’angoscia per il suo futuro, aggiunge un ulteriore fardello: quello economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

