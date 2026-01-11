Castiglion Fiorentino ricorda Fabrizio Meoni a 21 anni dalla scomparsa
Il 11 gennaio 2026, Castiglion Fiorentino celebra i 21 anni dalla scomparsa di Fabrizio Meoni. La comunità ricorda con rispetto e affetto il campione castiglionese, mantenendo vivo il suo esempio e la sua memoria. Un’occasione per riflettere sull’eredità lasciata da Meoni, simbolo di determinazione e passione nel mondo delle competizioni.
Arezzo, 11 gennaio 2026 – Castiglion Fiorentino ricorda Fabrizio Meon i a 21 anni dalla scomparsa. A 21 anni di distanza, il legame tra la comunità e il grande campione castiglionese resta più vivo che mai. C astiglion Fiorentino ricorda Fabrizio Meoni, due volte campione della Parigi-Dakar, scomparso l’11 gennaio 2005 durante una tappa del rally in Mauritania. “21 anni di vuoto non hanno cancellato nulla del tuo valore umano e sportivo”, ha scritto oggi la pagina Facebook dedicata a Fabrizio Meoni, ricordandone le vittorie e l’esempio umano che continua a ispirare appassionati e sportivi. Un ricordo condiviso anche da l Sindaco Mario Agnelli, che ha ricordato come “da 21 anni a questa parte l’11 gennaio si deve ricordare come il giorno in cui abbiamo perso un “pezzo di Castiglion Fiorentino” rimasto però scolpito nei nostri cuori”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
