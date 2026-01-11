Il caso Tari a Marinelli Cucine evidenzia come il Comune abbia contestato un recupero di 1,2 milioni di euro, nonostante molte aziende, tra cui Marinelli, siano in regola e contribuiscano attivamente alla comunità. Questa situazione solleva dubbi sulla gestione delle tasse e sul rapporto tra ente pubblico e imprese locali, sottolineando l’importanza di un sistema trasparente e equo per tutti gli operatori economici.

A Marinelli Cucine l’ ufficio tributi del Comune, ha contestato il recupero per 1,2 milioni di euro di Tari. Come raccontato dal Carlino, negli ultimi mesi sono state diverse le aziende pesaresi che hanno ricevuto cartelle di riscossione relative alla Tassa sui rifiuti e quasi tutte con accertamenti a tre zeri dal momento che la contestazione considera il ricalcolo dal 2021 in poi. Cosa è successo? "E’ stato l’anno in cui il Comune di Pesaro ha cambiato il proprio regolamento" spiega Giulia Marchionni, consigliere comunale di opposizione, dal momento che, in vista del prossimo Consiglio comunale di martedì, ha depositato un ordine del giorno con carattere d’urgenza per salvare capra e cavoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Caso Tari, una zappa sui piedi: "Il Comune vessa aziende in regola. E molte sono amiche della città" - La legge riconosce le agevolazioni per gli smaltimenti obbligatori, il termine dato localmente è arbitrario". ilrestodelcarlino.it