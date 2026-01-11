Dopo due anni dalla conclusione del Grande Fratello, emergono nuove polemiche su Alfonso Signorini. Pupo ha commentato gli atteggiamenti del conduttore, evidenziando comportamenti considerati discutibili. Nel frattempo, si intensificano le indagini sulle modalità di selezione dei concorrenti, sollevando interrogativi sulla trasparenza del processo di scelta. La vicenda continua a suscitare attenzione e discussioni nel panorama mediatico italiano.

Non si placano le polemiche su Alfonso Signorini. Dopo le notizie diffuse da Fabrizio Corona e la denuncia di Antonio Medugno, a essere indagate sono le modalità di selezione che il conduttore avrebbe applicato ai concorrenti del Grande Fratello. Del reality Mediaset, per due anni consecutivi, fu opinionista anche Pupo. Il cantante, che con Signorini ha lavorato a stretto contatto, sceglie di difendere il collega dalle infamanti accuse. Pupo difende Alfonso Signorini. Anche Pupo sceglie di esprimersi sul caso Signorini che, ormai da settimane, è alla ribalta della cronaca. Il cantante ha ricoperto per due anni il ruolo del conduttore nel noto reality. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caso Signorini, la rivelazione di Pupo dopo 2 anni al Gf: “Atteggiamenti discutibili”

