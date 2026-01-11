Caso Sgarbi la figlia Evelina torna oggi a Verissimo | gli ultimi sviluppi

Oggi Evelina Sgarbi, figlia del critico Vittorio Sgarbi, sarà ospite a Verissimo. La sua presenza arriva in un momento di attenzione sulla figura del padre e sugli ultimi sviluppi del caso Sgarbi. L'intervista offrirà spunti di approfondimento sulla famiglia e sulle vicende recenti che coinvolgono Vittorio Sgarbi.

(Adnkronos) – Evelina Sgarbi, figlia del critico d'arte Vittorio Sgarbi, sarà ospite oggi, domenica 11 gennaio, a Verissimo. La giovane torna nel salotto di Silvia Toffanin alla luce degli ultimi sviluppi sulla vicenda che vede coinvolto il padre. L'ultima intervista rilasciata a Verissimo risale al 30 novembre, quando Evelina Sgarbi ha dichiarato: "Ho denunciato tutti per . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Verissimo: Evelina Sgarbi torna da Silvia Toffanin. Tutti gli ospiti del weekend Leggi anche: Caso Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina avvelenata contro Domenica In Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Evelina Sgarbi torna a Verissimo, ultimi sviluppi sulla vicenda con il padre Vittorio Sgarbi; Vittorio Sgarbi, disposta la perizia medica. Il Tribunale: «Non ha bisogno dell'amministratore di sostegno». Parla la figlia Evelina; Sgarbi, cosa si cela dietro il rifiuto di mostrare le cartelle cliniche del padre Vittorio alla figlia Evelina?; Vittorio Sgarbi ricompare in un (breve) video, ritorno dopo la depressione. «Sta bene, ma parla poco». Caso Sgarbi, la figlia Evelina torna oggi a Verissimo: gli ultimi sviluppi - Evelina Sgarbi, figlia del critico d'arte Vittorio Sgarbi, sarà ospite oggi, domenica 11 gennaio, a Verissimo. adnkronos.com

Dentro la notizia. . Caso #Sgarbi, il giudice: "Per il testamento e il matrimonio ci vuole una perizia". Cosa ne pensate #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.