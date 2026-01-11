Caso Report il colpo di grazia Maurizio Gasparri | Ecco la mia denuncia

Il caso Report torna al centro dell'attenzione politica e mediatica con le recenti dichiarazioni di Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia ha annunciato una denuncia riguardo alla vicenda del consulente Gian Gaetano Bellavia e alla presunta sottrazione di un archivio di dati. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione delle informazioni nel contesto delle indagini in corso.

Il confronto politico e mediatico attorno alla trasmissione Report torna ad accendersi dopo le nuove dichiarazioni del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che interviene nuovamente sul caso legato al consulente Gian Gaetano Bellavia e alla sottrazione di un ingente archivio di dati. Al centro della vicenda c'è un documento di 36 pagine, redatto dallo stesso Bellavia e circolato online negli ultimi giorni, che ora potrebbe finire formalmente all'attenzione della magistratura milanese.

