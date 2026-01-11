Caso Garlasco spuntano due nuovi testimoni mai ascoltati né indagati prima

Dopo quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, emergono due nuovi testimoni mai ascoltati né indagati nel caso Garlasco. Questa novità potrebbe portare a una revisione delle indagini e contribuire a chiarire aspetti ancora irrisolti. Restiamo aggiornati sui sviluppi di una vicenda che ha segnato la cronaca italiana e continua a suscitare interesse pubblico.

A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco torna al centro dell'attenzione mediatica e pubblica. Nel nuovo servizio del programma Le Iene, firmato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese e intitolato "Delitto di Garlasco: la lista dei nuovi testimoni si allunga", emergono due testimonianze inedite, mai raccolte né ascoltate prima, che potrebbero riaprire interrogativi su una vicenda giudiziaria considerata conclusa. Secondo la verità giudiziaria definitiva, Chiara Poggi fu uccisa il 13 agosto 2007 dal suo ex fidanzato Alberto Stasi, ritenuto responsabile dell'omicidio e condannato in via definitiva.

