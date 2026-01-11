Nel caso dell’ex sindaco di Cervia, il giudice ha confermato la credibilità della ex moglie, escludendo ogni strumentalizzazione. Pur respingendo la richiesta di misura cautelare, il Gip Janos Barlotti ha riconosciuto la fiducia nella persona offesa, dissociandola da motivazioni di natura economica. Questa decisione sottolinea l’importanza di valutare con attenzione le testimonianze in ambito giudiziario, mantenendo un approccio obiettivo e rispettoso.

Nessuna strumentalizzazione di nessun tipo. E comunque già il gip Janos Barlotti, pur rigettando la richiesta di misura cautelare, ha riconosciuto la credibilità della persona offesa svincolandone il narrato da ogni pretesto di carattere economico. È in sintesi il significato dell’intervento che l’avvocato Giovanni Scudellari ha fatto per conto della parte offesa all’indomani della pubblicazione della memoria difensiva di Mattia Missiroli, il 44enne ex sindaco di Cervia dimessosi il 5 gennaio scorso in ragione dell’apertura di un fascicolo per maltrattamenti sulla moglie. Domani a Bologna si terrà l’udienza sul ricorso che il pm Angela Scorza ha presentato per chiedere la custodia cautelare in carcere dell’ex primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso ex sindaco Cervia: "La ex moglie è credibile e non strumentalizzata"

Leggi anche: Il caso del sindaco dimissionario di Cervia Mattia Missiroli, la moglie: “Presa a calci sul letto e al buio in camera per futili motivi”

Leggi anche: Cervia, il sindaco accusato di maltrattamenti verso la moglie si dimette

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caso ex sindaco Cervia: La ex moglie è credibile e non strumentalizzata; Ex sindaco di Cervia sotto accusa: la linea difensiva punta su versioni contraddittorie e motivazioni economiche; Carnicella sul caso Missiroli: Femminismo criminalizza l’uomo, soprattutto se ricopre un ruolo di potere; Cervia, l'opposizione: Il sindaco? Non si è ancora dimesso; nuove delibere approvate. Pd scorretto.

La verità del sindaco di Cervia: «Nessun maltrattamento, accuse false per motivi economici legati alla separazione» - La moglie di Mattia Missiroli «risulta ben motivata a dichiarare il falso». corriereromagna.it