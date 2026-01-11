Casi influenzali in aumento Ospedali in affanno

Da cilentoreporter.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aumento dei casi influenzali sta mettendo sotto pressione i Pronto Soccorso dell'area metropolitana di Napoli. L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia segnala una situazione di criticità, con ospedali in difficoltà nell’assicurare servizi efficienti. È importante monitorare l’andamento dei casi e adottare adeguate misure di prevenzione per alleviare il carico sui servizi sanitari.

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia esprime una forte preoccupazione per la situazione critica che stanno affrontando i Pronto Soccorso dell'area metropolitana L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

casi influenzali in aumento ospedali in affanno

© Cilentoreporter.it - Casi influenzali in aumento. Ospedali in affanno

Leggi anche: Influenza in Sicilia, aumento dei casi senza allarmi negli ospedali messinesi

Leggi anche: La super influenza travolge il Regno Unito, casi in aumento e ospedali in tilt: cosa sappiamo del virus K

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L'influenza al picco, ospedali in affanno e boom di polmoniti; Influenza, picco contagi in Italia: aumentano ricoveri in ospedale per polmonite; Influenza, febbre alta e dolori diffusi. E più casi di polmonite nei giovani; Influenza in Sicilia, aumento dei casi senza allarmi negli ospedali messinesi.

casi influenzali aumento ospedaliInfluenza, polmoniti in aumento, +20 per cento di ricoveri - Negli ospedali terapie intensive sotto pressione: un primo picco dell'epidemia quest'anno in anticipo, ma è anche colpa delle poche vaccinazioni ... rainews.it

casi influenzali aumento ospedaliInfluenza, picco contagi in Italia: aumentano ricoveri in ospedale per polmonite - Il periodo post natalizio, complici i pranzi con amici e famiglia ma anche il ritorno a scuola e al lavoro, sarà segnato da un picco di contagi da nord a sud. tg24.sky.it

News - Influenza al picco. Ospedali in affanno e boom di polmoniti. 8/1/2026

Video News - Influenza al picco. Ospedali in affanno e boom di polmoniti. 8/1/2026

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.