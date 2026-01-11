Casi influenzali in aumento Ospedali in affanno

L'aumento dei casi influenzali sta mettendo sotto pressione i Pronto Soccorso dell'area metropolitana di Napoli. L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia segnala una situazione di criticità, con ospedali in difficoltà nell’assicurare servizi efficienti. È importante monitorare l’andamento dei casi e adottare adeguate misure di prevenzione per alleviare il carico sui servizi sanitari.

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia esprime una forte preoccupazione per la situazione critica che stanno affrontando i Pronto Soccorso dell'area metropolitana

News - Influenza al picco. Ospedali in affanno e boom di polmoniti. 8/1/2026

