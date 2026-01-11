Casertana-Benevento Coppitelli | Il pareggio ci sta stretto

Dopo lo 0-0 tra Casertana e Benevento, mister Coppitelli ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra, sottolineando come il risultato, seppur positivo, possa considerarsi stretto. La partita, combattuta e equilibrata, ha mostrato la crescita della Casertana di fronte alla capolista, evidenziando un buon livello di gioco e determinazione. Un pareggio che lascia ottimismo in vista delle prossime sfide del campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è grande soddisfazione in sala stampa nelle parole di mister Coppitelli dopo lo 0-0 (LEGGI QUI) che la sua Casertana ha imposto alla capolista Benevento. Anzi, nell’analisi del tecnico dei Falchetti, i padroni di casa avrebbero meritato anche qualcosa in più. PROVA – “Oggi abbiamo fatto una prestazione positiva. Questo pareggio ha per certi versi una valenza maggiore di una vittoria. E’ la terza gara che non prendiamo gol e con questa prova il nostro percorso si rafforza. Globalmente sono contento perché a 17 giornate dalla fine mi interessano le prestazioni. La grande verità di questa gara è di essere orgogliosi di come abbiamo giocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

