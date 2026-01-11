Case di Comunità obiettivi del 2026 | Ce ne saranno undici sul territorio

Entro il 2026, nell’ambito dell’Asst Melegnano-Martesana saranno completate undici Case di Comunità sul territorio, con alcune già operative. Questi servizi rappresentano un passo importante verso un’assistenza più vicina ai cittadini, garantendo accesso a servizi sanitari e sociali di qualità. La realizzazione delle Case di Comunità mira a rafforzare il sistema sanitario locale, favorendo una risposta più efficace alle esigenze della popolazione.

Nel territorio dell’ Asst Melegnano-Martesana, nel 2026 verrà completata la messa a disposizione delle Case di Comunità, 11 in totale, alcune delle quali già attive. Tra le aperture previste nei prossimi mesi, ci sono le strutture di San Giuliano Milanese, Liscate, Vaprio d’Adda e Rozzano. Non solo. A breve sarà inaugurato l’ Ospedale di Comunità di Cassano d’Adda. L’annuncio dei futuri tagli del nastro arriva dalla stessa Asst Melegnano Martesana, per la quale il completamento e potenziamento della sanità territoriale è uno degli obiettivi da raggiungere, nell’anno appena iniziato. Il bilancio previsionale 2026 del Gruppo sanitario contempla inoltre l’aggiornamento e la sostituzione, all’interno del parco aziendale, delle apparecchiature a bassa e media tecnologia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

