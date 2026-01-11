Case di Comunità ecco come funzionano

Le Case di Comunità rappresentano un elemento chiave della nuova sanità territoriale in Liguria. Queste strutture offrono servizi sanitari e sociosanitari di base, permettendo ai cittadini di ricevere assistenza vicino a casa. La loro funzione è quella di migliorare l’accesso alle cure, riducendo gli spostamenti e rispondendo ai bisogni di salute di livello basso e medio in modo efficiente e immediato.

