Casa di comunità ci siamo | Questione di pochi mesi
A Mondolfo, i lavori per la Casa di Comunità stanno per concludersi, con il termine previsto entro questo mese. Questi interventi sono necessari per ottenere la certificazione antincendio, elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli spazi dedicati ai servizi sociali e sanitari. La conclusione delle opere rappresenta un passo importante verso l’apertura e la piena operatività della struttura, a beneficio della comunità locale.
di Sandro Franceschetti Termineranno entro questo mese i lavori alla Casa di Comunità di Mondolfo propedeutici all’ottenimento della certificazione antincendio. Un intervento da 470mila euro, finanziato dalla Regione Marche, che ha consentito anche la sostituzione della centrale termica. Sempre entro fine mese Ast approverà il progetto per l’ultimo step di opere, da 330mila euro, anch’esso coperto dalla Regione, per la ristrutturazione e l’ampliamento degli spazi che saranno utilizzati dai medici di medicina generale, già raggruppati in Aft (aggregazione funzionale territoriale), vale a dire una rete che permette loro di collaborare e condividere informazioni cliniche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
