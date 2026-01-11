Casa di comunità ci siamo | Questione di pochi mesi

A Mondolfo, i lavori per la Casa di Comunità stanno per concludersi, con il termine previsto entro questo mese. Questi interventi sono necessari per ottenere la certificazione antincendio, elemento fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli spazi dedicati ai servizi sociali e sanitari. La conclusione delle opere rappresenta un passo importante verso l’apertura e la piena operatività della struttura, a beneficio della comunità locale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.