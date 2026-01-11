Carpi arriva la Pianese | Per noi è già un crocevia

Carpi e Pianese si preparano a sfidarsi oggi alle 14:30 al

Carpi-Pianese ha un primo leggero profumo di crocevia. Lo dice anche Stefano Cassani, alla vigilia della sfida che oggi alle 14,30 porta al "Cabassi" i toscani, che con 12 punti nelle ultime 6 gare hanno agganciato i biancorossi (2 punti in 4) nel trafficatissimo 8° posto. "Veniamo da un periodo in cui abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo – spiega Cassani – e ci attende una partita molto importante. La classifica è corta e le partite a disposizione cominciano a diminuire. Ogni gara ora vale doppio perché in pochi punti ci sono dieci squadre". La Pianese non è una sorpresa per Cassani. "Non perdono da fine novembre – conferma - quindi sono in fiducia piena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

