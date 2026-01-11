Carnevale tra tradizione e futuro | Social e progetto scuola ampliato

Il Carnevale di Santa Croce, giunto alla sua novantanovesima edizione, unisce tradizione e innovazione attraverso il progetto

SANTA CROCE Tra modernità e tradizione il Carnevale d’Autore di Santa Croce si appresta a colorare e far ballare per la novantottesima volta la piazza centrale della cittadina conciaria. Questa del 2026 – corsi il primo, l’8 e il 15 febbraio con eventuale recupero il 22 – è l’edizione numero 98. Il carnevale di Santa Croce corre verso la grande meta del centenario e anche in vista del secolo il presidente Maurizio Donati e il consiglio direttivo stanno apportando novità importanti. Due le principali. L’uso dei social, per raggiungere un pubblico più vasto, con la social media manager Sara Sabatucci e la cura maggiore del progetto scuola coordinato da Federica Carugi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

