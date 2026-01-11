Carnesecchi | Palladino è un fenomeno a preparare le partite il mister | Coi ragazzi c’è un’alchimia magica

L'Atalanta raggiunge un'importante vittoria contro il Torino, consolidando la propria posizione in classifica. Con una prestazione solida e un netto risultato di 3 punti, la squadra prosegue il suo percorso positivo, mostrando compattezza e determinazione. La partita riflette l'ottimo stato di forma e l'alchimia tra i giovani e lo staff tecnico, elementi chiave per il proseguimento della stagione.

Bergamo. Vittoria, clean sheet, tre punti portati a casa e morale ancora alto. L’ Atalanta mette il turbo, batte anche il Torino, sale a 31 punti e si avvicina ancora di più ai piani alti della classifica di Serie A, con il quinto successo in sei partite. Decisivi i gol di De Ketelaere e Pasalic, tanto quanto le parate di Carnesecchi. La soddisfazione si legge nelle parole dei protagonisti, a partire da mister Palladino fino a Marco Carnesecchi, i quali esprimono la gioia non solo per il risultato, ma anche per il momento che si respira in squadra. leggi anche. 21ª giornata Ci pensano De Ketelaere e Carnesecchi: l’Atalanta batte il Torino e continua la scalata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

