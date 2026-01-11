Caracas – Condannato a 22 anni | in carcere anche un giovane con origini cilentane

Un giovane con origini cilentane è stato condannato a 22 anni di reclusione a Caracas. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i familiari in Italia e Venezuela, che criticano le modalità del processo, ritenuto privo di garanzie difensive minime. La notizia evidenzia le difficoltà di tutela legale in contesti giudiziari complessi e le implicazioni per le comunità coinvolte.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.