Caracas – Condannato a 22 anni | in carcere anche un giovane con origini cilentane
Un giovane con origini cilentane è stato condannato a 22 anni di reclusione a Caracas. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i familiari in Italia e Venezuela, che criticano le modalità del processo, ritenuto privo di garanzie difensive minime. La notizia evidenzia le difficoltà di tutela legale in contesti giudiziari complessi e le implicazioni per le comunità coinvolte.
La vicenda ha suscitato forte preoccupazione nella comunità dei familiari in Italia e in Venezuela. Secondo i suoi legali e i parenti, il processo si sarebbe svolto senza le garanzie difensive minime L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Leggi anche: Condannato per furti anche in abitazione, con un cumulo di pene superiore ai due anni finisce in carcere
Leggi anche: Rapine, percosse e minacce ai coetanei: giovane condannato a oltre 10 anni di carcere
Questo Capodanno “di pace” 2026 – segnato dalle bombe su Kyiv, dai rigori del freddo a Gaza e dal blitz USA a Caracas condannato dall’ONU – ci porta ancora a misurarci con lo spettro di quel “crinale apocalittico” sul quale Giorgio La Pira già nel 1965 ved - facebook.com facebook
Bilancio fornito dal governo venezuelano: Maduro e la moglie feriti, forte condanna di Caracas #Nazionale x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.