Con la conclusione del 2025, Agrigento cede ufficialmente il titolo di Capitale Italiana della Cultura a L'Aquila per l'anno 2026. Questa transizione rappresenta un momento importante per entrambe le città, che continuano a valorizzare il patrimonio culturale e promuovere iniziative per il territorio. La nomina di L'Aquila segna un nuovo capitolo nel percorso di promozione culturale a livello nazionale.

AGI - Con la fine del 2025 si conclude ufficialmente l'esperienza di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, che passa il testimone a L'Aquila per il 2026. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia al Teatro Pirandello. Ma il percorso non si ferma: molti dei progetti avviati nel corso dell'anno, tra produzione culturale, rigenerazione urbana, apertura di nuovi spazi e creazione di reti territoriali, continueranno anche nei prossimi mesi. Agrigento 2025 ha dimostrato come una visione condivisa tra istituzioni possa trasformarsi in risultati concreti e duraturi per i territori. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Capitale Cultura: Agrigento passa il testimone a L'Aquila

Leggi anche: Cultura: Agrigento passa il testimone a L’Aquila

Leggi anche: Il titolo di Capitale della cultura passa a L’Aquila, il sindaco Miccichè: “Abbiamo creato sviluppo per il futuro”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Capitale italiana della cultura, Agrigento passa il testimone a L’Aquila; Capitale della Cultura: Agrigento passa il testimone a L'Aquila, il 17 gennaio giornata inaugurale; Capitale Italiana della Cultura: Agrigento passa il testimone a L’Aquila; Agrigento passa il testimone a L’Aquila: sabato la cerimonia di chiusura della Capitale italiana della Cultura 2025.

Cultura: Agrigento passa il testimone a L’Aquila - Con la conclusione del 2025 si chiude ufficialmente Agrigento Capitale Italiana della Cultura che passa il testimone a L’Aquila, capitale nel 2026. adnkronos.com