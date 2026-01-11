Capitale Cultura | Agrigento passa il testimone a L' Aquila

Da agi.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la conclusione del 2025, Agrigento cede ufficialmente il titolo di Capitale Italiana della Cultura a L'Aquila per l'anno 2026. Questa transizione rappresenta un momento importante per entrambe le città, che continuano a valorizzare il patrimonio culturale e promuovere iniziative per il territorio. La nomina di L'Aquila segna un nuovo capitolo nel percorso di promozione culturale a livello nazionale.

AGI - Con la fine del 2025 si conclude ufficialmente l'esperienza di  Agrigento Capitale Italiana della Cultura, che passa il testimone a  L'Aquila per il 2026. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia al  Teatro Pirandello. Ma il percorso non si ferma: molti dei  progetti avviati  nel corso dell'anno, tra  produzione culturale,  rigenerazione urbana, apertura di nuovi spazi e creazione di  reti territoriali, continueranno anche nei prossimi mesi. Agrigento 2025 ha dimostrato come una visione condivisa tra istituzioni possa trasformarsi in  risultati concreti e duraturi  per i territori. 🔗 Leggi su Agi.it

capitale cultura agrigento passa il testimone a l aquila

© Agi.it - Capitale Cultura: Agrigento passa il testimone a L'Aquila

Leggi anche: Cultura: Agrigento passa il testimone a L’Aquila

Leggi anche: Il titolo di Capitale della cultura passa a L’Aquila, il sindaco Miccichè: “Abbiamo creato sviluppo per il futuro”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Capitale italiana della cultura, Agrigento passa il testimone a L’Aquila; Capitale della Cultura: Agrigento passa il testimone a L'Aquila, il 17 gennaio giornata inaugurale; Capitale Italiana della Cultura: Agrigento passa il testimone a L’Aquila; Agrigento passa il testimone a L’Aquila: sabato la cerimonia di chiusura della Capitale italiana della Cultura 2025.

capitale cultura agrigento passaCultura: Agrigento passa il testimone a L’Aquila - Con la conclusione del 2025 si chiude ufficialmente Agrigento Capitale Italiana della Cultura che passa il testimone a L’Aquila, capitale nel 2026. adnkronos.com

Agrigento cede a L'Aquila testimone Capitale cultura 2026, intervento del prefetto Caccamo

Video Agrigento cede a L'Aquila testimone Capitale cultura 2026, intervento del prefetto Caccamo

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.