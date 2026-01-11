Capitale Cultura | Agrigento passa il testimone a L' Aquila
Con la conclusione del 2025, Agrigento cede ufficialmente il titolo di Capitale Italiana della Cultura a L'Aquila per l'anno 2026. Questa transizione rappresenta un momento importante per entrambe le città, che continuano a valorizzare il patrimonio culturale e promuovere iniziative per il territorio. La nomina di L'Aquila segna un nuovo capitolo nel percorso di promozione culturale a livello nazionale.
AGI - Con la fine del 2025 si conclude ufficialmente l'esperienza di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, che passa il testimone a L'Aquila per il 2026. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia al Teatro Pirandello. Ma il percorso non si ferma: molti dei progetti avviati nel corso dell'anno, tra produzione culturale, rigenerazione urbana, apertura di nuovi spazi e creazione di reti territoriali, continueranno anche nei prossimi mesi. Agrigento 2025 ha dimostrato come una visione condivisa tra istituzioni possa trasformarsi in risultati concreti e duraturi per i territori. 🔗 Leggi su Agi.it
