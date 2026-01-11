Capelli torna il volume anni ’80 | il nuovo trend del 2026 è più glamour e seducente che mai

Nel 2026, il trend capelli richiama lo stile degli anni Ottanta, con volumi morbidi e un look raffinato. Questa tendenza propone un ritorno a tagli e acconciature che valorizzano la naturalezza e l’eleganza, offrendo un’opzione versatile e senza tempo. Un modo per riscoprire un classico rivisitato con gusto contemporaneo, adatto a chi desidera un aspetto curato e sofisticato.

Gli anni Ottanta tornano ad essere protagonisti nelle tendenze capelli per il 2026: questo hairstyle chic e morbido è un tuffo nel passato. Tra le tendenze capelli più nostalgiche e al tempo stesso sofisticate del 2026 si impone con forza il ciuffo laterale effetto soufflé, un hairstyle che richiama il fascino degli anni Ottanta, reinterpretandolo con un'allure chic e naturale. Questo look, che ha conquistato nuovamente passerelle e it-girl, si presenta come un'alternativa ideale per chi desidera staccarsi dagli hairstyle lisci e minimalisti dominanti, recuperando un volume elegante e un movimento morbido.

Capelli 2026: nuovi tagli, colori e tecniche di tintura per una chioma all'ultimo grido - Nel 2026 i capelli puntano su tagli morbidi e versatili, colori caldi e luminosi e tecniche di tintura sempre più naturali.

Capelli e barba: i tagli e gli stili più gettonati del 2026 - I tagli, le forme e le texture si fanno infatti amplificatori di autenticità, modellandosi sulla base

