Il percorso degli ultimi due anni della Juventus si è concluso con la conquista di due importanti trofei: lo scudetto e la Coppa Italia. Questa vittoria rappresenta il risultato di un lavoro continuo e di un impegno costante, senza però poter affrontare direttamente le proprie sfide interne. Il commento di Canzi sottolinea come ogni traguardo raggiunto sia il frutto di un percorso collettivo e di una crescita costante.

Canzi: «Coppa che corona il percorso di due anni. Abbiamo vinto sia scudetto che Coppa Italia ma non potevamo giocare contro noi stessi». Le parole del tecnico. Max Canzi ha parlato alla Rai dopo la vittoria della Supercoppa da parte della sua Juventus Women. GIOIA – « È tantissima, tantissima perché soprattutto questa coppa è una coppa che presuppone il percorso di due anni, quindi inizia col lavoro del luglio 2024 e siamo arrivati fino adesso. Avevamo vinto sia campionato che Coppa Italia e non potevamo giocare contro noi stessi abbiamo giocato contro la Roma che l’anno scorso è stata una degnissima rivale e anche oggi credo che abbia meritato l’onore delle armi per la prestazione che ha fatto ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

