Canzi a Sky prima di Juventus Women Roma | Ecco perché Girelli parte dalla panchina

Prima della partita tra Juventus Women e Roma, Canzi ha spiegato i motivi della convocazione di Girelli in panchina. L’allenatore ha illustrato le scelte di formazione, evidenziando la strategia e le esigenze della squadra. La decisione si inserisce nel piano tattico e nelle rotazioni previste, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e affrontare al meglio l’impegno di questa importante sfida.

Le parole del tecnico a pochi minuti dal calcio d'inizio. L'attesa è finita a Pescara, dove Juventus Women e Roma si contendono il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana. Una sfida che rappresenta ormai il classico del calcio femminile italiano, mettendo di fronte le due compagini che negli ultimi anni hanno dominato la scena nazionale. A pochi minuti dal fischio d'inizio, il tecnico bianconero Massimiliano Canzi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il clima pre-partita e spiegare le sue scelte tattiche.

