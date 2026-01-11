Cantina Settecani di Castelvetro ricavi in crescita dell’8,7 per cento

La Cantina Settecani di Castelvetro ha registrato un incremento dei ricavi dell’8,7% nel bilancio 2025. Nonostante le sfide del mercato internazionale del vino, l’azienda mantiene un andamento positivo, confermando la solidità della sua attività e la capacità di adattarsi alle condizioni di mercato. Questa crescita testimonia l’impegno e la qualità dei prodotti offerti dalla cantina nel contesto attuale.

È positivo il bilancio 2025 della Cantina Settecani, nonostante le difficoltà a livello internazionale che sta attraversando il comparto del vino. La cooperativa, nata nel 1923 e oggi formata da 130 piccoli viticoltori che lavorano complessivamente circa 300 ettari di vigneti, ha registrato ricavi in crescita dell’8,7% rispetto allo scorso anno, pari a 6 milioni e settecentocinquanta mila euro. A comunicarlo è una nota aziendale, che aggiunge: "In aumento anche il conferimento delle uve da parte dei soci (+18,7%), con un prezzo medio di remunerazione al quintale che da nove anni si mantiene soddisfacente e superiore ai 50 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

