Can Yaman torna in Italia e smentisce l’arresto | La stampa turca è sempre cattiva con me non crede a quello che dicono

Can Yaman è tornato in Italia, smentendo le recenti voci di arresto diffuse dalla stampa turca. L’attore ha dichiarato che le notizie negative sono ingiustificate e che spesso la stampa in Turchia diffonde informazioni non verificate. La vicenda ha suscitato attenzione, ma Yaman ribadisce la sua volontà di chiarire i fatti e di mantenere un rapporto trasparente con il pubblico italiano.

Roma, 11 gennaio 2026 - Can Yaman è tornato in Italia. E non le manda a dire, dopo la vicenda che lo ha visto discusso protagonista e che ancora adesso ha contorni ben poco chiari. Smentendo di essere stato arrestato. La notizia del coinvolgimento dell’attore in una vicenda di traffico e consumo di droga si era diffusa nelle ultime ore, anche se i dubbi in merito sono stati e sono ancora molti. Ora ecco la versione del diretto interessato. L’attacco di Can Yaman. “Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l'errore di fare copia incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo" ha scritto Can Yaman, pubblicando foto con il Colosseo sullo sfondo, dopo stato arrestato e rilasciato ieri a Istanbul nell'ambito di un'operazione antidroga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Can Yaman torna in Italia e smentisce l’arresto: “La stampa turca è sempre cattiva con me, non crede a quello che dicono” Leggi anche: ‘Stampa turca cattiva con me’: Can Yaman torna a Roma, il preparatore: ‘Se sgarri non hai quell’addome’ Leggi anche: Can Yaman su Instagram rompe il silenzio e parla all’Italia: “Vi voglio bene, fake news su di me, non seguite la stampa turca” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Can Yaman, chi è l'attore turco arrestato per traffico di droga: gli amori, la storia con Diletta Leotta e il successo in Italia....; Can Yaman, carriera e vita privata: chi è l’attore turco che è diventato Sandokan; Can Yaman liberato dopo l’arresto per droga a Istanbul, ma la tv italiana lo manda comunque in onda: il “caso morale” di C’è posta per te non si spegne; Can Yaman, chi è l'attore turco arrestato per traffico di droga: gli amori, la storia con Diletta Leotta e il successo in Italia..... Can Yaman torna a Roma e smentisce l'arresto. L'attore rompe il silenzio: le sue parole - L'attore turco è riapparso sui social per fare chiarezza sulle voci arrivate stamattina dalla Turchia: "Non fate copy paste". libero.it

Can Yaman torna in Italia e smentisce il possesso di droga - Can Yaman sbarca a Roma e bolla come fake news le notizie rimbalzate sabato 10 gennaio dalla Turchia in merito al suo arresto in un’operazione antidroga. livesicilia.it

Can Yaman sui social racconta la sua versione dei fatti sul presunto arresto e rilascio: «Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in ... - L'attore che ha interpretato Sandokan ha postato sui social una foto in cui è per le strade di Roma il giorno dopo la notizia del suo presunto arresto a Istanbul ... vanityfair.it

