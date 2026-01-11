Can Yaman torna a Roma | Niente droga a Istanbul è una bufala

Can Yaman torna a Roma dopo le recenti notizie diffuse in Turchia riguardo a un'operazione antidroga a Istanbul, che lo riguardavano. L’attore ha chiarito di non essere coinvolto in alcuna attività illegale, smentendo le voci circolate. La sua presenza a Roma conferma la sua volontà di ristabilire la verità e di tornare alla normalità.

(Adnkronos) – Niente droga, niente arresto. Can Yaman torna a Roma e smentisce le news diffuse ieri dalla stampa turca dopo un'operazione antidroga a Istanbul. Secondo i primi articoli pubblicati dai media locali, l'attore sarebbe stato fermato perché trovato in possesso di sostanze. Oggi, Can Yaman si esprime con un post su Instagram e pubblica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Can Yaman è a Roma: 'Fake news su di me, non seguite la stampa turca' - A poco meno di 24 ore dall'arresto e poi dal rilascio ieri a Istanbul nell'ambito di un'operazione antidroga, torna in Italia l'attore turco Can Yaman. ansa.it