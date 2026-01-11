Can Yaman torna a Roma e attacca la stampa turca | Non credete a quello che scrive Non c’entro con la droga

Can Yaman è tornato a Roma e ha rivolto un messaggio alla stampa turca, smentendo le recenti voci riguardanti un suo coinvolgimento in un’indagine per droga a Istanbul. L’attore ha invitato i media italiani a non credere alle false informazioni, chiarendo di non essere coinvolto in alcuna attività illegale. La vicenda ha suscitato attenzione, ma Yaman si è detto determinato a fare chiarezza.

Can Yaman torna a Roma e smentisce l'arresto. L'attore rompe il silenzio: le sue parole - L'attore turco è riapparso sui social per fare chiarezza sulle voci arrivate stamattina dalla Turchia: "Non fate copy paste". libero.it

Can Yaman è a Roma: 'Fake news su di me, non seguite la stampa turca' - A poco meno di 24 ore dall'arresto e poi dal rilascio ieri a Istanbul nell'ambito di un'operazione antidroga, torna in Italia l'attore turco Can Yaman. ansa.it

Can Yaman risponde alle polemiche dopo il presunto arresto e torna in Italia: «Niente droga, è una bufala» – Cosa è successo L’interprete di Sandokan: «Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo» - facebook.com facebook

Per il ventiseiesimo anno consecutivo torna su Canale 5 il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, la certezza del sabato sera in tv x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.