Can Yaman torna a Roma e attacca la stampa turca | Non credete a quello che scrive Non c’entro con la droga

Can Yaman è tornato a Roma e ha rivolto un messaggio alla stampa turca, smentendo le recenti voci riguardanti un suo coinvolgimento in un’indagine per droga a Istanbul. L’attore ha invitato i media italiani a non credere alle false informazioni, chiarendo di non essere coinvolto in alcuna attività illegale. La vicenda ha suscitato attenzione, ma Yaman si è detto determinato a fare chiarezza.

Can Yaman torna a Roma e si rivolge alla stampa italiana per negare il suo coinvolgimento nell'indagine per droga aperta a Istanbul L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

