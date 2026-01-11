Dopo diffuse notizie di un suo presunto arresto, l’attore turco-canadese Can Yaman ha pubblicamente chiarito la situazione, invitando a evitare speculazioni e copia-incolla di notizie non verificate. In un breve messaggio, Yaman ha ribadito di non essere coinvolto in alcuna vicenda legale e ha chiesto rispetto e attenzione ai fatti reali, interrompendo così il diffondersi di voci infondate.

Dopo ore di voci, titoli allarmistici e un tam tam mediatico che ha attraversato confini e social network, Can Yaman rompe il silenzio. Lo fa nel modo più diretto possibile: tornando a Roma, dove da tempo vive, e affidando a Instagram le sue prime parole dopo il presunto arresto in Turchia, che sarebbe avvenuto nell’ambito di un’operazione antidroga che ha coinvolto diversi locali e personaggi noti. Can Yaman smentisce l’arresto per droga. Uno sfogo misurato, ma tutt’altro che casuale. “Back to Rome”, ha scritto Can Yaman sul suo account social, accompagnando il messaggio con un tono che mescola amarezza e affetto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Can Yaman smentisce l’arresto, le prime parole dell’attore: “Non fate copy paste”

