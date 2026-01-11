Recenti indiscrezioni riguardano l’arresto temporaneo di Can Yaman in relazione a un’indagine antidroga a Istanbul. Secondo quanto riportato, l’attore sarebbe stato fermato in un albergo a seguito di una segnalazione anonima, poi rilasciato dopo le verifiche. La vicenda si inserisce in un contesto di operazioni nelle zone di nightlife della città, sollevando attenzione sulla situazione delle attività illegali e sulla presenza di figure pubbliche coinvolte.

Roma, 11 gennaio 2026 – Un’operazione antidroga nei locali vip della nightlife di Istanbul. Una perquisizione, una ‘soffiata’ forse. E l’attore famoso, quello bello e amato (ma anche tanto odiato), finisce arrestato per “consumo di stupefacenti”. Sembra la trama di una soap opera turca, invece è la cruda realtà. Quella che l’altra notte ha portato Can Yaman a essere, prima, fermato dalla polizia e, poi, a finire dritto all’Istituto di medicina forense per essere sottoposto ai test sull’uso di sostanze psicotrope. La star 36enne che ha prestato il volto al Sandokan di Salgari nella nuova serie tv di Rai 1 è stata poi rilasciata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Can Yaman Scandalo droga. Decisiva una soffiata in albergo. Il Sandokan tv fermato e rilasciato

