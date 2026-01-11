Can Yaman | Non date retta alla stampa turca ce l’ha con me

Can Yaman invita il pubblico italiano a non credere ciecamente alle notizie riportate dalla stampa turca, sottolineando di essere spesso frainteso. Attraverso un messaggio diretto, l’attore chiede di evitare di condividere informazioni non verificate e di mantenere un approccio critico verso le notizie provenienti dall’estero, per preservare un’informazione corretta e rispettosa.

“Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copiaincolla delle notizie che arrivano dal Bosforo”. Lo scrive l’attore Can Yaman su Instagram, postando una foto da Roma, con tanto di Colosseo sullo sfondo. “Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? – si chiede – Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Can Yaman: “Non date retta alla stampa turca, ce l’ha con me” Leggi anche: Spalletti, che bordata: «Non date retta ai fenomeni. Fanno i video perché amici di qualche altro allenatore». Con chi ce l’ha Leggi anche: ‘Stampa turca cattiva con me’: Can Yaman torna a Roma, il preparatore: ‘Se sgarri non hai quell’addome’ La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Can Yaman è a Roma e si difende sui social: «Non credete alle fake news, la stampa turca è sempre cattiva con me» - Can Yaman rompe il silenzio dopo il fermo e il rilascio di ieri a Istanbul nell'ambito di un'operazione antidroga che ha visto coinvolti anche altri vip turchi. msn.com

