Can Yaman e nonna Fina bufera a C’è posta per te | quello che è successo ha fatto infuriare tutti

News Tv. Sabato sera di fuoco a C’è posta per te: tra storie familiari e sorprese strappalacrime, l’attenzione era tutta per lui, Can Yaman. L’attore turco, volto amatissimo della fiction Sandokan, è apparso nello show di Maria De Filippi proprio mentre fuori dallo studio si parlava solo delle sue recenti vicende giudiziarie a Istanbul, con arresto e successivo rilascio nell’ambito di un’inchiesta su presunto traffico e consumo di sostanze stupefacenti. La puntata, registrata settimane prima, è stata comunque trasmessa in fascia finale, come da programma. Ma la scelta di mandare in onda l’ospitata di Can Yaman nonostante il polverone mediatico ha trasformato la sorpresa per una nonna in un caso da talk show: tra fan in delirio e spettatori indignati, il dibattito è esploso in tempo reale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

