Can Yaman è tornato in Italia e si è mostrato al Colosseo, smentendo le voci diffuse dalla stampa turca riguardo a un suo presunto fermo a Istanbul. L’attore ha condiviso la foto sui propri social, confermando la sua presenza nel nostro paese. Questa immagine arriva dopo le recenti notizie di un’indagine di droga in Turchia, che Yaman ha commentato attraverso i suoi canali ufficiali.

L'attore turco Can Yaman, che in base a quanto riferito dai media turchi era stato fermato a Istanbul per un'indagine di droga e poi rilasciato, ha postato su Instagram una foto di lui davanti al Colosseo per dare notizia del suo rientro in Italia. "Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Però voi no! Per favore non fate anche voi l'errore di fare copy paste (copia e incolla, ndr) delle notizie che arrivano dal Bosforo", scrive sui social il Sandokan della popolare fiction. "Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in cosi poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Can Yaman è già in Italia e spunta al Colosseo: "Non credete alla stampa turca"

