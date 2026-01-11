Can Yaman a C'è posta per te nella sera del fermo a Istanbul | la coincidenza che nessuno poteva immaginare
Nella serata di ieri, Can Yaman è stato protagonista di un episodio a Istanbul, dove è stato fermato e successivamente rilasciato. Poche ore dopo, l’attore è apparso nel programma “C’è posta per te”, suscitando curiosità tra il pubblico. Questo intreccio tra eventi di cronaca e impegno televisivo ha attirato l’attenzione, offrendo una riflessione su come gli avvenimenti possano influenzare la vita pubblica di figure note.
Can Yaman in onda a C'è posta per te poche ore dopo le notizie di cronaca con fermo e rilascio a Istanbul. La puntata, registrata settimane fa, lo vede protagonista di una sorpresa per nonna Pina: rose rosse e il ricordo della nonna morta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
