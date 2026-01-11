Campo di Marte perde pezzi. La denuncia di Fantozzi.

Il Campo di Marte affronta problemi di sicurezza strutturale, con segnalazioni di cornicioni e finestre pericolanti, in particolare nel padiglione C. La questione è stata confermata dal consigliere regionale Vittorio Fantozzi di Fratelli d’Italia, che annuncia un’interrogazione urgente e un sopralluogo al prossimo consiglio comunale per valutare la situazione.

"Che succede al Campo di Marte? Segnalazioni confermate parlano di cornicioni staccati, finestre pericolanti, specialmente nel padiglione C ": se lo chiede il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi che annuncia di voler presentare una interrogazione urgente e un sopralluogo al prossimo consiglio. "Quanto emerge da diverse segnalazioni che mi sono giunte in queste ore sulla situazione del centro sanitario del Campo di Marte – spiega – è davvero preoccupante. Da quanto ci è stato riferito, del quale chiederemo conferma all’assessore alla Sanità e allo stesso Giani, nella struttura sanitaria del Campo di Marte, tutt’ora sede di servizi e che molti cittadini frequentano, si sono susseguiti diversi episodi che dimostrerebbero una situazione di degrado, che diventa pericolosa per la sicurezza di chi ci lavora e di chi frequenta quest’area". 🔗 Leggi su Lanazione.it

